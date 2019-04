Erlangen: Nachträgliches Gutachten kann Bäume nicht retten

Um zwei Linden vor der Fällung zu retten, hat der Wirt des Entla?s-Kellers, Fritz Engelhardt, ein eigenes Baumgutachten in Auftrag gegeben. Aber auch nach Abwägung der neuen Erkenntnisse aus dem nachträglichen Gutachten sieht sich die Stadt Erlangen nicht in der Lage, auf die Fällungen der beiden Linden auf dem Bergkirchweihgelände zu verzichten. Die Ausführungen des Münchner Büros Tree Consult wiesen erhebliche Mängel auf. So wurde der bereits durch zwei voneinander unabhängigen Gutachtern festgestellte Befall mit dem Brandkrustenpilz und dem Schwefelporling überhaupt nicht erwähnt. ?Der Befund des Brandkrustenpilzes alleine genüge schon, dass eine Linde in einer solchen Verkehrssituation gefällt werden muss. Er gilt als einer der gefährlichsten, am schnellsten das Holz zerstörenden Pilze?, so der Leiter der Abteilung Stadtgrün, Christoph Kintopp. Zudem nimmt das Gutachten die Stadt nicht aus der Verantwortung: ?Das weitere Vorgehen im Umgang mit den beiden erneut geprüften Bäumen wurde, vom Gutachter, zurück an den Baumeigentümer übertragen, indem ?engmaschige Sichtkontrollen? vorgeschrieben wurden. In welchem Intervall wurde hier allerdings nicht definiert. In den Baumkontroll- und Untersuchungsrichtlinien der Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL) ist der Begriff der ?engmaschigen Kontrolle? nicht vorgesehen, er gibt keinen eindeutigen juristischen Hinweis zur Verkehrssicherheit?, stellt Kintopp weiter klar. Kintopps Fazit: ?Einen Baum mit wenigen Zentimetern Restwandstärke, nachgewiesenem Brandkrusten- sowie Schwefelporlings-Befall, einem negativen und einem positiven Zugversuchsresultat und der negativen fachlichen Einschätzung zweier Vor-Gutachter als sicher zu beurteilen, halten wir für bedenklich?. Die beiden Linden werden daher aktuell im Kronenbereich stark eingekürzt, um die Bruttätigkeit der Vögel in den Baumhöhlen bis Oktober zu ermöglichen. Anschließend werden die Bäume gefällt und Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß hat Verständnis für das Bemühen um Rettungsversuche der Bäume: ?Uns allen blutet das Herz, solch große und alte Bäume verschwinden zu sehen, aber unsere Verantwortung als Stadt für die Sicherheit der Menschen steht höher. Ich kann versprechen, dass wir für jeden entnommenen Baum eine Ersatzpflanzung vornehmen werden?.

26.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen