Erlangen: Möhrendorfer Straße: Fahrbahndeckenerneuerung ab Mitte März

Von Mitte März bis Ende April soll die Erneuerung der Fahrbahndecke an der Kreuzung Sankt Johann/Möhrendorfer Straße in Alterlangen sowie eine Teilerneuerung der Ampelanlagen erfolgen. Die Maßnahme an der stark befahrenen Straße ist wegen Schäden und des Gesamtzustands notwendig. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Fahrbahndecke der Bushaltestelle Möhrendorfer Straße stadteinwärts mit erneuert. Auf der Straße Sankt Johann wird ein Sonderstreifen für Busse eingerichtet. Er soll die Pünktlichkeit der Busse verbessern und mögliche Zeitverluste aufgrund von Staus, die vor allem durch die genannte Kreuzung bei hoher Verkehrsbelastung regelmäßig entstehen, deutlich reduzieren. Für die Maßnahmen werden Kosten von ca. 340.000 Euro veranschlagt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es während der Maßnahmen zu Behinderungen kommt. Die Verkehrsachse St. Johann soll stadtein- und auswärts jeweils einspurig befahrbar bleiben. Für Fußgänger wird eine provisorische Ampelanlage errichtet. Die Einmündung Möhrendorfer Straße hingegen muss im kreuzungsnahen Bereich vollgesperrt werden. Die Umleitung aus und in den Stadtteil Alterlangen erfolgt über den Kosbacher Damm/Am Europakanal. Für den Öffentlichen Nahverkehr werden derzeit Ersatzfahrpläne erstellt, mit denen eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Schallershofer Straße/Kosbacher Damm angefahren wird. Die betroffenen Anlieger in Alterlangen werden großräumig mit einer Postwurfsendung informiert.

15.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen