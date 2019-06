Erlangen: Membacher Steg wieder nutzbar

Die Fuß- und Radwegbrücke über den Main-Donau-Kanal ist wieder nutzbar. Das hat das Referat Planen und Bauen mitgeteilt. Die Brücke war in den vergangenen drei Monaten aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten komplett gesperrt ? jetzt ist die dauerhafte Verkehrssicherheit wieder hergestellt. Saniert wurde an der Ostseite die Böschung, der Unterbau der Brücke einschließlich der Auskragungen und Gesimse wurde vollständig abgeschliffen, die Gesimse aufbetoniert und die Asphaltdeckenschicht erneuert. Zusätzlich verfügt die Brücke jetzt über neue Geländer in notwendiger Höhe, dazu wurden die Abdichtung- und die Entwässerungseinrichtungen erneuert. Erfreulich aus Sicht des Fachbereichs: Die Baumaßnahme konnte termingerecht im vorgesehen Kostenrahmen von ca. 375.000 Euro fertiggestellt werden.

19.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen