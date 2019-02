Erlangen: Mehr freies WLAN

Das städtische eGovernment-Center erweiterte das Angebot an freiem WLAN. Vergangene Woche wurden zwei weitere WLAN-Router in der Lernstube Goldwitzerstraße 27 und in der Donato-Polli-Straße 1, dort wird offene Jugendarbeit angeboten, in Betrieb genommen. Damit stehen mittlerweile in 14 städtischen Einrichtungen sowie am Hugenottenplatz freies WLAN für die Bürger zur Verfügung, unter anderem im Erdgeschoss und im 1. OG des Rathauses, in den Bürgertreffs ?Die Villa? und ?Isarstraße?, in der VHS und im Stadtmuseum. Daneben haben, in Zusammenarbeit mit dem Erlanger Marketing und Tourismus Verein, viele Geschäfte in der Fußgängerzone Freifunkrouter installiert, um WLAN in der Fußgängerzone auszustrahlen. Möglich ist dies mit der Freifunkinitiative (www.freifunk-franken.de), die dies als Partner unterstützt.

04.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen