Erlangen: ?Mayors for Peace?-Flagge gehisst

Die ?Mayors for Peace?-Flagge wurde gestern am Rathaus von Oberbürgermeister Florian Janik, den Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß sowie Vertreterinnen und Vertretern des Erlanger Bündnisses für den Frieden gehisst. Damit beteiligt sich die Hugenottenstadt an der deutschlandweiten Beflaggung der Rathäuser, mit der für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen demonstriert wird. Mit dem ?Flaggentag? soll an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 erinnert werden, wonach die Androhung des Einsatzes und der Gebrauch von Atomwaffen gegen die Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen.

In diesem Jahr appellieren die ?Bürgermeister für den Frieden?, sich bis zuletzt für den Erhalt des INF-Vertrages (Intermediate Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) einzusetzen. Im Februar haben die USA den INF-Vertrag gekündigt, Russland seine Vertragspflichten suspendiert. Die Folgen der Aussetzung dieses für die Sicherheit in Europa so bedeutsamen Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrages sind noch nicht absehbar. Allerdings läuft die Kündigungsfrist erst Anfang August 2019 aus, erst dann wäre der Vertrag endgültig aufgehoben.

Mittlerweile nehmen über 270 Städte an der deutschlandweiten Aktion teil. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima (Japan) gegründet. Erlangen trat bereits 1984 als dritte deutsche Stadt bei. (Foto: Takamatsu)

09.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen