Erlangen: Mann tot in Wohnung gefunden - Polizei nimmt Frau (37) fest

In Erlangen wurde am Freitagmorgen ein Mann leblos in seiner Wohnung gefunden. Die Kriminalpolizei Erlangen sowie die Staatsanwaltschaft Erlangen ermitteln nun.

Mann in Erlangen tot aufgefunden: Frau festgenommen

Laut Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurde der Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Alterlangen am Sankt Johann tot aufgefunden. Ein Notarzt konnte kurz nach 7.00 Uhr nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen. Der Polizei zufolge wies der Mann Spuren äußerer Gewalteinwirkung auf. Die Polizei nahm noch in der Wohnung eine 37-jährige Frau fest, die im dringenden Tatverdacht steht, den Mann getötet zu haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auch eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet.