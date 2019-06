Erlangen: Kriegenbrunner Kirchweih

Nach der Bergkirchweih, das Fest endete am vergangenen Montag, gibt es auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Stadtteilkirchweihen. Den Auftakt macht am Freitag, 21. Juni, die Kirchweih in Kriegenbrunn. Wer nach ?dem Berg? noch in Feierlaune ist, kann dort unter dem Motto ?Klein aber fein? bei der kleinsten unter den Erlanger Stadtteilkirchweihen schöne Stunden verbringen. Mit viel Engagement und Liebe hat die Dorfgemeinschaft zusammen mit dem neuen Festwirt ein Kirchweihprogramm auf die Beine gestellt, das alles bietet, was zu einer richtigen fränkischen Kirchweih gehört. Ein buntes und abwechslungsreiches Musik- und Kulturprogramm, gutes Essen und in diesem Jahr auch wieder ein Fahrgeschäft für die kleinen Besucher. Den Auftakt der Feierlichkeiten gibt es am Freitagabend um 18:00 Uhr, das Fest endet am Montag, 24. Juni, um 23:00 Uhr mit dem Morgensegen. Ort der Feierlichkeiten ist erstmals der Bereich direkt vor dem Feuerwehrhaus.

19.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen