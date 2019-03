Erlangen: Kinderhaus Sandberg: Ersatzquartier wegen Generalsanierung

In diesem Jahr startet die Generalsanierung des Kinderhauses in der Sandbergstraße in Bruck, um für die vier Kindergarten- und zwei Hortgruppen ein modernes Zuhause zu schaffen. Die umfangreiche Sanierung kann allerdings nicht bei laufendem Betrieb stattfinden. Daher wird auf dem Bolzplatz am Spielplatz Ahornweg ein Ersatzquartier errichtet. Aus Raummodulen entsteht eine zweigeschossige Kindertageseinrichtung. ?Den baulichen Bestand zukunftsfähig zu gestalten, ist eine dauerhafte und anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns stellen?, sagt dazu Baureferent Josef Weber.

Die Arbeiten im Ahornweg beginnen Ende März mit der Erschließung. Voraussichtlich nach Ostern werden die Module geliefert und zu einem Haus montiert. Der Außenbereich für das temporäre Kinderhaus ist mit einem Zaun vom Spielplatz abgetrennt. Der Spielplatz selbst kann aber weiterhin von der Öffentlichkeit genutzt werden. Mit Bezug des Ersatzquartiers beginnt dann im alten Kinderhaus in der Sandbergstraße ab Ende Juni die eigentliche Baumaßnahme. Das Gebäude erhält eine energetische Sanierung und einen Aufzug zur barrierefreien Nutzung. Außerdem wird ein neues Dachgeschoss gebaut.

27.03.2019

