Erlangen: ?Jugend musiziert?: Erlanger musikalisch ausgezeichnet

Elf Jugendliche aus Erlangen haben kürzlich beim Bundeswettbewerb ?Jugend musiziert? in Halle/Saale Preise gewonnen. Jeweils mit dem ersten Preis wurden in der Kategorie ?Violine? Alma Keilhack (Altersgruppe III) und Annika Elsässer (Altersgruppe V) ausgezeichnet. Die beiden Erlanger Schülerinnen sind bereits Jungstudierende an der Musikhochschule Würzburg. In der Kategorie ?Zupfinstrumente? erreichte in der Altersgruppe III das Trio aus Leo Bernard, Finn Laurin Dröder und Diego Förster den ersten Preis. Zusätzlich belegte das Gitarren-Duo von Lukas Horn und Jonathan Werner in derselben Kategorie und Altersgruppe den dritten Preis. Beide Gruppen werden am Erlanger Musikinstitut von Luis Campos unterrichtet.

Das Ensemble Alte Musik der Städtischen Sing- und Musikschule, das von Michael Webert angeleitet wird, darf sich in der Kategorie ?Ensembles Alte Musik? in der Altersgruppe III über einen zweiten Preis freuen. Hier spielten Emilia Sarau (Blockflöte), Hanna-Leona Hanslik (Violine), Paul Morneburg (Violine), Johannes Görtz (Violoncello) und Sonja Rausch (Cembalo) erfolgreich.

Die Jugendlichen mussten sich für ihren Auftritt zunächst im Regional- und dann im Landeswettbewerb qualifizieren. Bärbel Hanslik, Leiterin der Städtischen Sing- und Musikschule und Regionalausschussvorsitzende des Wettbewerbs ?Jugend musiziert?, freut sich: ?Um so erfolgreich zu sein, muss man sich lange und intensiv vorbereiten. Erlangen kann stolz auf seine jungen Musikerinnen und Musiker sein!?

03.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen