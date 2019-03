Erlangen: Janik verurteilt bei Freitagsgebet Terroranschläge gegen Muslime

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus hat Oberbürgermeister Florian Janik am Freitagsgebet der Erlanger Friedensmoschee teilgenommen. In seinem Grußwort zu Beginn des Gebets verurteilte Janik die Anschläge auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch, bei denen zahlreiche Menschen umkamen. Zugleich sprach das Stadtoberhaupt den Erlanger Muslimen seine Solidarität und seine uneingeschränkte Unterstützung beim Kampf gegen Rassismus und Rechtspopulismus aus. ?Erlangen steht auf ihrer Seite. Wir alle sind Erlangen!?, sagte Janik.

In seinem Grußwort betonte der OB, dass die Erlanger Muslime ein wichtiger Teil und gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft seien. ?Gerade angesichts des weltweiten antimuslimischen Rassismus ist es so wichtig, dass sie sichtbar sind?, sagte Janik. Der Oberbürgermeister dankte den Mitgliedern der arabischen und der türkischen Moscheegemeinde für ihr großes ehrenamtliches Engagement, mit dem sie sich für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Religionen und Herkunft einsetzen. Als Beispiel nannte er das jüngst eingerichtete Muslimische Bildungswerk, das von beiden Gemeinden getragen wird. Lobend erwähnte Janik auch die intensive Unterstützung, die beide Gemeinden in der Flüchtlingsarbeit geleistet haben und noch leisten.

Bundesweit beteiligten sich über 1.700 Moscheegemeinden bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus in ihren Freitagsgebeten mit der Überwindung von Rassismus und Rechtspopulismus. Die Islamische Gemeinde Erlangen beteiligt sich seit 2014 an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Bereits zum dritten Mal besuchte Janik das Freitagsgebet.

29.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen