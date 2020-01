Er ist nicht nur stubenrein, sondern versteht sich auch mit Kindern und anderen Haustieren: Besitzerin Elisabeth aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt muss umziehen und sich von ihrem Haustier, dem Mini-Schwein Bam-Bam, trennen. Deshalb hat sie über den Radiosender "Antenne Bayern" einen Aufruf gestartet und sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause begeben.

Minischwein Bam-Bam braucht neues Zuhause

Da das kleine, eineinhalb Jahre alte Schweinchen viel Auslauf braucht, ist ein Zuhause mit Garten vorteilhaft. Bam-Bam spiele im Grünen am allerliebsten Fußball.

Hausschweine immer beliebter

Das Halten von Mini-Schweinen wird immer beliebter. Da sie sehr klug sind, werden sie in der Regel schnell stubenrein, können Tricks erlernen und sind verschmust und anhänglich. Allerdings können sie, entgegen ihres Namens, auch 50 bis 60 Kilogramm schwer und auf bis zu 50 Zentimeter Schulterhöhe heranwachsen.

Artgerechte Haltung wichtig für Entwicklung des Minischweins

Die Webseite Haustier.net empfiehlt ebenfalls, ein Mini-Schwein nicht ausschließlich in der Wohnung zu halten. Die Bewegung, das Graben und Suhlen seien zu jeder Jahreszeit wichtig für die gesunde Entwicklung des Schweins. Zum Schutz vor Regen und Kälte sei eine Hundehütte oder ein kleiner Offenstall geeignet.