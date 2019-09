Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz: Seniorin über Polizeiaufgebot verwundert

Die Beamten rückten mit Spürhunden und Polizeihubschrauber an und suchten das gesamte Waldstück ab. Nach einer dreistündigen Suchaktion konnte die Frau wohlbehalten am Ostrand von Waikersreuth gefunden werden. Die Seniorin gab an, sich verlaufen zu haben und war sehr verwundert über das große Polizeiaufgebot.

Ob sich die Pilzsuche für das ältere Ehepaar wohl gelohnt hat? Ganze fünf Pilze konnten die beiden mit nach Hause nehmen.