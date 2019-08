Erlangen: Herbst beschert vhs Jubiläen, Legenden und schwere Kost

Das neue Programmheft der Volkshochschule Erlangen (vhs) liegt erstmals schon vor dem Einschreibestart am Mittwoch, 21. August, im Stadtgebiet aus ? u. a. im Wildenstein?schen Palais (Friedrichstraße 19), im Rathaus, in der Stadtbibliothek und in Sparkassenfilialen. Bevor es aber mit Kursen und Vortragsveranstaltungen richtig losgeht, ist Party angesagt. Der Anlass: Deutschlands Volkshochschulen feiern 100. Geburtstag. Am Freitag, 20. September, lädt deshalb eine ?Lange Nacht der Volkshochschulen" im Egloffstein?schen Palais ab 17:30 Uhr mit vielen Mitmachangeboten und aktuellen Informationen alle, die gern gratulieren möchten, dazu ein, mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum anzustoßen. Die vhs Erlangen selbst wird im November erst 70. Offizieller Semesterauftakt ist am Sonntag, 22. September, um 11:15 Uhr im Wildenstein?schen Palais (Friedrichstraße 19) mit der Eröffnung der Ausstellung ?Farbe und Seele? ? Zeichnungen und Gemälde des syrischen Kunsterziehers Khaled Abdo.

Bereits früh im Semester ehren zwei vhs-Veranstaltungen Legenden des fränkischen Sports bzw. der lateinamerikanischen Musik: So ist Horst Leupold, 1. FCN-Meisterspieler von 1968, Gast der Reihe ?Erfolgreiche Franken? (24. September, 19:30 Uhr), eine Konzertlesung erinnert an die politisch engagierte argentinische Volkssängerin Mercedes Sosa (4. Oktober, 19:00 Uhr).

Politische Kost serviert die vhs im Herbst u. a. auch mit Vorträgen und Gesprächen zu den Nöten der Flüchtlingsretter im Mittelmeer (2. Oktober, 19:00 Uhr) und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, über dessen Auswirkungen auf Erlangen Alt-Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg berichten wird (18. November, 19:30 Uhr). Info: www.vhs-erlangen.de.

16.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen