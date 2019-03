Erlangen: Halbseitige Sperrung in der Drausnickstraße

In der Drausnickstraße werden am Montag, 4. März, auf Höhe der Hausnummer 163 (unmittelbar an der Stadtgrenze zu Buckenhof) die Kanalbauinstandsetzungsarbeiten fortgesetzt. Dazu ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampelanlage geregelt. Voraussichtlich bis Dienstag, 30. April, dauern die Arbeiten. Von der Leimbergstraße aus kann in diesem Zeitraum nicht auf die Drausnickstraße eingefahren werden.

01.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen