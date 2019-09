Sanitäter und Polizist bei Einsatz in Mittelfranken angegriffen: Am Samstagnachmittag (7.09.2019) rief eine Passantin in der Erlanger Innenstadt den Rettungsdienst und die Polizei. Sie hatte gesehen, wie ein stark betrunkener Mann mehrmals gestürzt war und sich dabei verletzt hatte, berichtet die Polizei.

Verletzter Mann in Erlangen ist stark betrunken

Die Einsatzkräfte rückten an und stellen fest, dass der Mann, der aus Fürth kommt, erheblich alkoholisiert war. Bei einem Test wurde ein Wert von 2,5 Promille gemessen. Der verletzte 35-Jährige sollte in eine Erlanger Klinik gebracht werden.

Schlag und Tritt gegen Rettungskräfte

Als der Mann dies erfuhr, setzte er sich zur Wehr. Mit der Faust schlug er in Richtung des Sanitäters und trat einen Polizisten, der dem Rettungsdienst zu Hilfe gekommen war. Glücklicherweise wurde keine der Rettungskräfte verletzt.

Schließlich wurde der 35-Jährige doch noch ins Krankenhaus gebracht. Er verbrachte die Nacht in der Klinik. Wegen der beiden Attacken wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

