Erlangen: Frau kriecht mit 5,3 Promille auf Fahrbahnmitte und zieht sich Schürfwunden an Knien und Unterarmen zu

Verwirrt, unwirsch und verletzt: Eine 31-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr von einer Streifenbesatzung der Erlanger Polizei auf der Fahrbahnmitte einer Bayreuther Straße gefunden.Die 31-Jährige konnte sich nur noch kriechend fortbewegen und wies entsprechende Schürfwunden an den Knien und Unterarmen auf. Auf Ansprache reagierte die sichtlich Betrunkene sehr verwirrt und unwirsch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 5,3 Promille.Aufgrund der Verletzungen und des hohen Alkoholisierungsgrades wurde die Frau durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.