Erlangen vor 34 Minuten

Streit

Erlangen: Frau (69) schlägt mit Nordic-Walking-Stöcken auf Spaziergängerinnen ein

Eskalierter Streit in Mittelfranken: Zwei Hundehalterinnen bekamen am Sonntag in Erlangen den Zorn einer 69-Jährigen zu spüren.