Erlangen: Frau (31) bedroht Exfreund und Polizisten mit Messer - dann müssen die Beamten schießen

Am Mittwochnachmittag (25.09.2019) hat sich am Bezirksklinikum in Erlangen ein Drama abgespielt. Gegen 15 Uhr wurden Beamte der Polizei zur Baustelle im Bezirksklinikum gerufen, weil eine Frau ihren Exfreund mit einem Messer bedrohte. Erst nach Abgabe von zwei Warnschüssen konnten die Beamten die 31-Jährige überwältigen.

Ein Mitarbeiter des Bezirksklinikums bemerkte die Situation und rief die Polizei. Als kurz darauf eine Polizeistreife eintraf, ging die Frau auch mit dem Messer auf die Beamten los. Alle mündlichen Aufforderungen, das Messer wegzulegen, führten zu keinem Erfolg. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte keinerlei Wirkung.

Deshalb sahen sich die Beamten gezwungen, einen Warnschuss abzugeben. Da die Frau das Messer dennoch nicht ablegte und die Beamten weiter bedrohte, folgte ein zweiter Warnschuss. Als die 31-Jährige dann kurz innehielt, konnten sie die Polizisten überwältigen und festnehmen. Sie wurde wegen Eigen- und Fremdgefährdung ins Bezirksklinikum eingewiesen.