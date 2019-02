Erlangen: Exhibitionist mit Taschenlampe treibt seit Monaten sein Unwesen - Zeugen gesucht

Seit Monaten treibt ein Exhibitionist in Erlangen sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, trat der unbekannte Exhibitionist im Zeitraum zwischen November 2018 und dem vergangenen Samstag (23.02.19) im Erlanger Nord-Westen auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Anfang November des vergangenen Jahres soll der Mann das erste Mal als Exhibitionist auffällig geworden sein. In der vergangenen Woche riefen Anwohner, die von dem Mann belästigt wurden, gleich zweimal die Polizei. Einmal soll der Mann am Dienstag oder Mittwoch beobachtet worden sein, ein anderes Mal am Samstag gegen 20.30 Uhr.

Exhibitionist macht mit Taschenlampe auf sich aufmerksam

Der Exhibitionist ging in allen Fällen auf die gleiche Art und Weise vor. Auch der Ort, an dem der Mann sich in schamverletzender Weise zeigt, war in allen Fällen gleich. Wie die Polizei mitteilt, machte der Exhibitionist in der Dunkelheit durch Leuchten mit einer Taschenlampe auf sich aufmerksam. Sobald dann eine der Bewohnerinnen des Anwesens in der Kraepelinstraße aus einem Fenster schaute, begann der Mann zu onanieren.

Anschließend flüchtete er zu Fuß in südliche Richtung. Unmittelbar eingeleitete Fahndungen nach dem Täter führten bislang zu keiner Festnahme des Exhibitionisten. Die Polizei ist deshalb weiterhin auf Zeugenhinweise angewiesen.

Die Polizei beschreibt den Mann folgendermaßen:

Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und hat eine schlanke Figur. Bei allen Taten trug er eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze. Weiterhin hatte er einen schwarzen Rucksack und eine Taschenlampe bei sich.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

