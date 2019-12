Exhibitionist belästigt Schüler in Erlangen - Polizei sucht Zeugen: In Erlangen-Tennenlohe hat ein bisher Unbekannter am Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) einen Jungen belästigt, wie die Polizei berichtete. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise zur Identität des Täters.

Erlangen: Mann zeigt sich gegenüber Bub "in schamverletzender Weise"

Demnach befand sich der Schüler gegen 7.10 Uhr zwischen der Sebastianstraße und der Äußeren Nürnberger Straße (etwa auf Höhe der Bushaltestelle "Walderlebniszentrum"), als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach. Während des Gespräches zeigte sich dieser dem Jungen gegenüber "in schamverletzender Weise", wie die Polizei mitteilte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

circa 170 cm groß

west-/nordeuropäischer Typ

oval-längliches Gesicht

ohne Brille

kräftige Statur

trug eine dunkle Jacke und Jeans

Der Täter führte außerdem eine Taschenlampe mit sich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 / 2112-3333 entgegengenommen.