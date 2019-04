Erlangen: Erste Nachpflanzung am ?Berg?

Im Bereich des Erich-Kellers ist rechtzeitig vor Beginn der Bergkirchweih ein Großbaum nachgepflanzt worden. Die Wurzeln eines Altbaums waren bei Bauarbeiten so stark geschädigt worden, dass er nicht mehr standsicher war und aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt werden musste. Da die Schäden frühzeitig erkannt wurden, konnte eine Nachpflanzung noch vor Beginn des Kirchweihbetriebs organisiert werden. Für weitere 24 Bäume, die auf dem Bergkirchweihgelände aus Sicherheitsgründen gefällt werden, sollen die Nachpflanzungen im Herbst erfolgen. ?Die Entfernung des Wurzelwerks und die Nachpflanzungen sind aufwändig. Sie müssen ausgeschrieben werden und sind vor Beginn der Aufbauten für die Bergkirchweih nicht mehr machbar?, erläutert Christoph Kintopp, Leiter der Abteilung Stadtgrün. Bei den Nachpflanzungen wolle man auf eine möglichst gute Mischung von Jung- und Großbäumen achten. ?Die Nachpflanzung von bereits groß gewachsenen Bäumen ist aber nur dort sinnvoll, wo die Beschaffenheit des Bodens ausreicht?, erklärt Kintopp weiter.

Aus Sicherheitsgründen mussten kurzfristig 25 Bäume im Bereich des Entla?s Keller sowie an der Berg- und der Rathsberger Straße, am Erichkeller und am Schützenweg gefällt werden. Auch drei Fällungen im Alteichen-Hainbestand an der Ebrardstraße waren notwendig. Sogenannte Zugversuche hatten ergeben, dass die Haltefähigkeit der Wurzeln stark nachgelassen hat. Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben, bei einem Unwetter hätten die Bäume umstürzen können. Seit 2009 lässt die Stadtverwaltung regelmäßig Gutachten zum Zustand der Bäume auf dem Bergkirchweihgelände durchführen. Ziel der Gutachten ist es, Schäden an Bäumen frühzeitig zu erkennen, diese durch die Baumpflege und eine Verbesserung der Baumstandorte zu verringern oder zu beheben aber auch die Verkehrssicherheit des Geländes zu prüfen. Vor den Zugversuchen, die Schäden im Wurzelbereich feststellen und somit die Standfestigkeit der Bäume prüfen, wurden in Erlangen drei andere unabhängige Gutachten durchgeführt.

30.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen