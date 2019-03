Erlangen: ErlangenPass wird gerne genutzt

Der ErlangenPass ist weiterhin sehr gefragt. Im Kalenderjahr 2018 wurden insgesamt 4.115 ErlangenPässe verlängert und 1.030 Pässe neu ausgestellt. Wie das städtische Sozialamt berichtet, hält die hohe Nachfrage an. So haben aktuell bereits über 3.500 Bürgerinnen und Bürger ihren ErlangenPass für 2019 verlängern lassen. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Monaten des Jahres schon über 200 neue Pässe ausgestellt. Gefragt ist er bei den Sieben- bis 25-Jährigen und besonders bei den 26- bis 64-Jährigen. Der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer empfängt Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II).

Der ErlangenPass soll Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Erlangen erleichtern. Besitzerinnen und Besitzer des Passes können zahlreiche Angebote kostenfrei oder verbilligt nutzen, sei es im Theater, bei Busfahrten oder im Sport. Im Jahr 2018 sind weitere attraktive Vergünstigungen hinzugekommen. Neben Einrichtungen der Stadt stellen auch zahlreiche Vereine, Geschäfte und Apotheken inzwischen mehr als 120 Angebote bereit. Unterdessen wird an weiteren Verbesserungen gearbeitet. So soll künftig auch die Onlinebuchung von Angeboten mit dem ErlangenPass erleichtert werden.

25.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen