Erlangen: Erlangen gehört zu den nachhaltigsten Kommunen Deutschlands

Erlangen ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 in der Kategorie ?Deutschlands nachhaltigste Großstadt? nominiert. In einem anspruchsvollen Wettbewerb setzte sich die Hugenottenstadt gemeinsam mit Osnabrück und Stuttgart im Feld der Großstädte durch. Bis Ende Juli entscheidet nun eine unabhängige Expertenjury, ob Erlangen die begehrte Auszeichnung erhält.

Im Begründungstext, den das Büro Deutscher Nachhaltigkeitspreis verfasst hat, wird das Engagement von Stadtspitze, Verwaltung und Bürgerschaft in Puncto Integration, Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und Klimaschutz hervorgehoben. Die Stadt folge bei ihrer nachhaltigen Entwicklung dem stadtgeschichtlichen Leitbild ?Offen aus Tradition?. Beispielhaft werden Projekte wie Bewegung als Investition in Gesundheit (BIG), Projekt Wohnen für Hilfe, die engmaschigen Angebote der Jugendhilfe und die Bemühungen um die Schaffung von attraktiven Grünräumen, aber auch die Maßnahmen zur Klimaanpassung genannt. ?Das diesjährige Spitzenfeld zeigt echte Vorbilder unter den Kommunen. Nachhaltige Entwicklung prägt dort in besonderer Weise den kommunalen Alltag?, sagt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. ?Sie setzen auf breite Bürgerbeteiligung, adressieren konsequent Themen wie Klimaschutz und Bildungsgerechtigkeit und sie übernehmen globale Verantwortung.?

Oberbürgermeister Florian Janik freut sich über die positive Bewertung Erlangens. "In der Kommune, dort wo die Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen, wird die große Dimension der Nachhaltigkeit sichtbar. Es ist eine Herausforderung, alle Lebensbereiche wie zum Beispiel die Wirtschaftsstruktur, Klima und Energie, Wohnen, Bildung oder Bürgerbeteiligung unter Nachhaltigkeitsaspekten zu betrachten. Dabei geht es auch ganz wesentlich um den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Dass uns das in Erlangen gut gelingt, zeigt nun die überregionale Anerkennung in dem Wettbewerb. Natürlich hoffe ich, dass wir den Titel ?nachhaltigste Großstadt? erreichen. Aber es ist schon eine große Auszeichnung, unter die Top 3 gelangt zu sein.?

Nach der Auswertung der Fragebögen in der ersten Wettbewerbsphase werden die Kommunen nun besucht. Vor Ort führen Experten des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und des kommunalen Umweltschutzverbandes ICLEI vertiefende Interviews. Ende Juli entscheidet eine unabhängige Expertenjury unter dem Vorsitz von Prof. Günther Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, über die Sieger. In diesem Jahr wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden zum achten Mal vergeben. Die Auszeichnung ist eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, der Allianz Umweltstiftung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gesucht werden Kommunen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eine nachhaltige Stadtentwicklung betreiben und in den wichtigen Themenfeldern der Verwaltung erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte realisieren. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden wird in drei Größenkategorien vergeben: Erlangen gehört zu Deutschlands nachhaltigsten Großstädten. Ferner werden die Kategorien Städte mittlerer Größe und nachhaltigste Kleinstädte und Gemeinden vergeben.

17.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen