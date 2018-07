Erlangen: Erlangen besiegelt neunte Städtepartnerschaft

Am vergangenen Donnerstag unterzeichnete Oberbürgermeister Florian Janik in Bozen gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Renzo Caramaschi den ?Partnerschaftseid? mit der Landeshauptstadt Südtirols. Im Beisein einer elfköpfigen Erlanger Delegation aus Politik, Verwaltung, Bürgerschaft, Kirche und Bildung hoben Janik und sein Amtskollege Caramaschi damit die neunte Städtepartnerschaft der Hugenottenstadt aus der Taufe. Die Initiative zur neuen Partnerschaft ging von der Stadt Bozen aus. Die Kontakte haben sich während der 2017 erfolgten Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser intensiviert. Mayr-Nusser starb 1945 auf dem Transport ins KZ Dachau in Erlangen an Auszehrung. Bereits seit Jahren bestehen wegen Josef Mayr-Nusser kirchliche Kontakte zwischen Erlangen und Bozen.

Der ?Partnerschaftseid? nennt als Ziel der neuen Verbindung, ?allen Menschen die Möglichkeit der Teilnahme an dem Austausch zwischen unseren beiden Städten ohne Diskriminierung gleich welcher Art zu garantieren.? Der Eid, der in deutscher wie italienischer Sprache verfasst ist, betont die ?universellen Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Gesetzlichkeit? und beschwört das Bemühen, ?soweit dies in unserer Macht steht, zum Erfolg der für Frieden und Wohlstand notwendigen Europäischen Einheit beizutragen.? In seiner Rede beim Festakt anlässlich der Besiegelung der Partnerschaft hob Janik hervor, wie wichtig sie angesichts zunehmender regionaler und internationaler Konfrontationen sei. Es komme darauf an, ?die bürgerschaftlichen Verbindungen, die das Fundament für das Zusammenwachsen unseres Kontinents bilden und immer die friedliche Zukunft in Freiheit im Blick zu behalten.? Die gemeinsame Geschichte des Totalitarismus und dessen Überwindung stellten eine Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft dar.

18.06.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen