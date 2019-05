Erlangen: Ergebnis der EU-Parlamentswahl 2019 in Erlangen

Bei der Wahl des Europäischen Parlaments am heutigen Sonntag erreichten in Erlangen die GRÜNEN die meisten Stimmen: 28,9 Prozent der Erlanger Wählerinnen und Wähler votierten für sie. Sie verbuchten auch den größten Zugewinn im Vergleich zu 2014 (+ 10,1 Prozent). Zugewinne verbuchte auch die CSU, die mit 27,5 Prozent abschnitt (plus 1,3 Prozent). Deutliche Verluste hat hingegen die SPD zu verzeichnen, die insgesamt 12,1 Prozent erreichte (minus 16 Prozent).

Am Urnengang in der Hugenottenstadt beteiligten sich 66,5 Prozent (2014: 48,2 Prozent) der 77.514 Wahlberechtigten.

Laut dem vorläufigen Endergebnis erhielten folgende Wahlvorschläge mehr als 1.000 Stimmen:

GRÜNE: 28,9 % (14.868 Stimmen)

CSU: 27,5 % (14.135 Stimmen)

SPD: 12,1 % (6.222 Stimmen)

AfD: 5,9 % (3.041 Stimmen)

FDP: 4,2 % (2.152 Stimmen)

Die Linke: 4,2 % (2.151 Stimmen)

ÖDP: 4,1 % (2.116 Stimmen)

Die PARTEI 3,8 % (1.953 Stimmen)

Freie Wähler: 2,6 % (1.352 Stimmen)

Stadtwahlleiter Thomas Ternes dankte ? auch im Namen von Oberbürgermeister Florian Janik ? noch am Abend in einer Pressemitteilung den 712 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die für die Wahlabwicklung im Einsatz waren. Im Stadtgebiet gab es 58 Wahllokale und 26 Briefwahlbezirke.

26.05.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen