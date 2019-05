Erlangen: Entwurfsplanung für Familienzentrum am BBGZ beschlossen

Der Stadtrat hat am Mittwoch der Entwurfsplanung für den Neubau eines Familienzentrums im Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße zugestimmt. Das Zentrum soll einen Familienstützpunkt, eine Familienpädagogische Einrichtung, Angebote der Offenen Jugendsozialarbeit, eine Spiel- und Lernstube sowie eine Kinderkrippe und einen Kindergarten beherbergen. Mit dem Zentrum schafft die Stadt die notwendige soziale Infrastruktur in dem Stadtteil, wo durch die Baumaßnahen der GEWOBAU aktuell mehr Wohnraum entsteht.

Die Vorplanung des Neubaus sieht ein dreigeschossiges Gebäude vor. Durch ein gemeinsames Dach sollen die dort ebenfalls geplante Vierfachsporthalle, das DAV-Kletterzentrum und das Familienzentrum städtebaulich und architektonisch verbunden werden. Für die Einrichtungen werden eigene Freiflächen gestaltet. Zudem entstehen rund um das BBGZ öffentlich zugängliche Freiflächen, die ein soziales Zentrum für den Stadtteil schaffen und zu Bewegung und Sport einladen.

Für das Familienzentrum im BBGZ werden nach einer vorläufigen Kostenschätzung Baukosten von rund 13 Millionen Euro erwartet. Die Stadt geht von einer Förderung in Höhe von fünf Millionen Euro für die Kindertageseinrichtungen aus, für die weiteren Einrichtungen des Familienzentrums werden Zuschüsse über das Programm ?Soziale Stadt? beantragt. Zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt können sich jedoch noch Kostenabweichungen von bis zu 20 Prozent ergeben. Der Baubeginn ist im September 2020 vorgesehen, mit einer Baufertigstellung wird bis Mitte 2022 gerechnet.

31.05.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen