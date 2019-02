Erlangen: Bürgerstiftung plant einen Kerzenmarsch für gerettete Flüchtlinge

Die Stadt Erlangen berichtet, sie habe sich zum "sicheren Hafen" erklärtund wolle aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen. Den Stadtratsbeschluss vom Oktober wollen Erlanger jetzt mit einem Kerzenmarsch noch einmal unterstreichen. Die Erlanger Bürgerstiftung ruft daher am kommenden Dienstag, den 26. Februar 2019, um 18 Uhr zu einer Kundgebung auf. Man wolle mit der Demonstration zeigen, "dass nach wie vor viele Menschen bereit sind, ehrenamtlich zu helfen", heißt es. Politisch sei aber an die Stelle der Humanität in weiten Teilen Europas die Abschottung getreten.

Erlangen will Menschlichkeit zeigen

In einer Mitteilung räumen die Initiatoren ein, dass Schlepperbanden aus der Not der Flüchtlinge Profit schlagen. "Doch es ist ebenso unmenschlich, Fluchtrouten zu schließen, sichere Fluchtwege zu verweigern und damit Menschen erst in die Hände der Schlepperbanden zu treiben". Die Seenotrettung zu erschweren und zu kriminalisieren bedeute, "den tausendfachen Tod im Mittelmeer in Kauf zu nehmen".

Erschreckende Zahlen

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, sei noch nie so hoch wie heute gewesen, hieß es. Ende 2017 seien laut UN-Flüchtlingshilfe 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht gewesen. 2018 seien im zentralen Mittelmeer pro Tag sechs Menschen auf ihrer Flucht umgekommen.

In einem Schreiben an die Bundeskanzlerin und den bayerischen Innenminister hatte die Erlanger Stadtspitze vor kurzem vorgeschlagen, bereits eingerichtete Unterkünfte in Erlangen nicht zu schließen, sondern für aus Seenot gerettete Flüchtlinge zu nutzen.

