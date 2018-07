Erlangen: Bürgermeister fordern politische Vision für Integration

Anlässlich des Internationalen Flüchtlingstags am 20. Juni fordern Oberbürgermeister Florian Janik und die beiden Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß eine politische Vision, die Integration ernst nimmt. Um dieses Anliegen zu untermauern, haben sie eine gemeinsame Erklärung von Bürgermeistern aus 29 Städten unterzeichnet. Zu den Unterzeichnern gehören Städte wie Bilbao, Lissabon, Mexiko City, Straßburg, Turin und Zaragoza. Sie alle haben sich dem Netzwerk Interkulturelle Städte angeschlossen, das vom Europarat unterstützt wird. Erlangen gibt die Erklärung als Teil des Netzwerks ?Interkulturelle Städte? ab, das vom Europarat unterstützt wird. In dem Netzwerk tauschen sich die Städte über innovative und erfolgreiche Ansätze zur Integration von Migrantinnen und Migranten aus.

In der gemeinsamen Erklärung wird dazu aufgerufen, in der Debatte über die Flüchtlingspolitik die Stimme der Städte stärker zu hören. Nur so könne konstruktiv eine Politik gestaltet werden, die ?Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Einklang bringt.? Gerade auf der kommunalen Ebene könne man es sich nicht leisten, kurzfristige politische Kämpfe zu führen und die langfristige Perspektive zu vernachlässigen. ?Wir müssen den Weg ebnen, damit Flüchtlinge von heute die Bürger von morgen werden?, heißt es in der Erklärung weiter. Die Migrantinnen und Migranten von Bildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten abzuhalten, bedeute Leben und Talente zu verschwenden. Man müsse es schaffen, davon zu überzeugen, ?dass Migranten keine Bedrohung, sondern eine Chance sind, integrativere, offenere, kreativere und dynamischere Städte für alle aufzubauen.? Erfolgreiche Integration könne nicht auf Ablehnung und Angst basieren.

Oberbürgermeister Florian Janik sagte anlässlich der Unterzeichnung: ?Tatsächlich wurde erst mit der gesellschaftlichen Diskussion über die Integration der Flüchtlinge der Blick wieder auf eine Vielzahl sozialer Probleme gelenkt, die zu lange ausgeblendet wurden.? Man müsse jetzt zeigen, dass von einem Miteinander in Vielfalt alle profitieren können und dass man es ernst meine mit sozialer Gerechtigkeit. In Erlangen würden deshalb beispielsweise die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Integration von Langzeitarbeitslosen vorangetrieben.

18.06.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen