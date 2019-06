Erlangen: Bilanz der Erlanger Bergkirchweih: friedliches Festvergnügen

Mit dem traditionellen Eingraben des Fasses und den Klängen von ?Lili Marleen? gegen Mitternacht ging am Montagabend die 249. Erlanger Bergkirchweih zu Ende. Kurz vor Schluss zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit. Die Erlangerinnen und Erlanger lieben ihren ?Berg?. Kein Ereignis bringt so viele Menschen auf die Beine als die Erlanger Bergkirchweih. Zwar gab es wetterbedingt dieses Jahr keine Rekorde zu verzeichnen, dafür aber drei Hochzeiten und erstmals sogar eine Taufe.

?Bergreferent? Konrad Beugel zeigte sich ebenso wie Wirte, Schausteller und Marktkaufleute mit dem Verlauf der Bergkirchweih 2019 zufrieden. Beugel: ?Wir hatten eine gelungene Bergkirchweih, auch wenn das Festvergnügen öfter als im letzten Jahr vom ?Himmel gewässert? wurde. Die Pfingstfeiertage und der zweite Sonntag litten ein bisschen unter den Niederschlägen, was gerade den Kinderfahrgeschäften nicht gutgetan hat. An den beiden Samstagen dagegen war der Besucherandrang sehr hoch und die Frühschoppen an den Wochenenden erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit den ausgewählten Fahrgeschäften hat der Platzmeister zudem eine gute Auswahl getroffen. Gerade die neuen Fahrgeschäfte wie Flip Fly, Hot Shot, Dschungel Camp, Disco Fieber, die Familienachterbahn, um nur einige zu nennen, wurden von den Gästen gut angenommen ? die vor den Geschäften anstehenden Besucherreihen sind ein Beleg dafür.? Beugel zollt auch den zahlreichen Besuchern aus Nah und Fern ein Kompliment: ?Die allermeisten haben sich trotz mancher Enge auf den Kellern sehr respekt- und rücksichtsvoll verhalten?.

Karl-Heinz Hartnagel vom Süddeutschen Schaustellerverband spricht von einer ganz normalen und friedlichen Bergkirchweih: ?Angesichts des durchwachsenen Wetters gibt es keine Superlative zu vermelden, wir sind jedoch zufrieden.? Adam Kunstmann vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller (BLV) bilanziert ähnlich: ?Grundsätzlich sind wir zufrieden und freuen uns über den guten Zuspruch. Aber jede Regenpause trifft uns hart. Gut lief der Familientag am Donnerstag, da hatten wir auch gutes Wetter.? Auch Christoph Gewalt und Udo Helbig ziehen für die Festwirte ein ähnliches Fazit: ?Der Regen hat auch auf den Kellern den Besucherandrang immer wieder beruhigt. Auch wenn es kein ?Rekord-Berg? war, sind wir zufrieden: Es wurde auf den Kellern fröhlich und friedlich gefeiert.?

Oberbürgermeister Florian Janik, der heuer drei Paaren das Eheversprechen auf dem ?Berg? abnehmen durfte, dankte den zahlreichen Männern und Frauen, die im Einsatz waren, wenn andere feierten: ?Ein solch wunderbares Fest zu organisieren, erfordert viel Arbeit vor und hinter den Kulissen. Ich danke allen haupt- und ehrenamtlichen Sicherheits-, Ordnungs- und Rettungskräften, die mitgeholfen haben, dass wir diese zwölf wunderbaren Tage feiern konnten.?

Nach dem Berg ist vor dem Berg: Am 28. Mai 2020 ? also in 49 Wochen ? geht es wieder los.

18.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen