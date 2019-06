Erlangen vor 2 Stunden

Angriff

Erlangen: Betrunkener 19-Jähriger dreht am Hauptbahnhof völlig durch und geht auf Polizisten los

Am Hauptbahnhof in Erlangen hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 19-Jährigen festgenommen. Der junge Mann war betrunken und fiel durch Pöbeleien auf. Anschließend ging er auf die Beamten los.