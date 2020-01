Am Donnerstagabend (2. Januar 2020) teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 18.30 Uhr mit, dass in der Sieglitzhofer Straße ein Auto schräg auf dem Gehweg stehe. In dem Fahrzeug sitze zudem eine bewusstlose Frau am Steuer.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fahrerin beim Eintreffen der Beamten bereits vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass die 65-Jährige aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt trotz erheblicher Alkoholisierung mit dem Fahrzeug gefahren war.