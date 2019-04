Teure Goldkette gestohlen: Im mittelfränkischen Erlangen wurde Mitte März ein 14-jähriges Mädchen um eine Goldkette, im Wert von 1300 Euro bestohlen. Informationen der Polizei zu folge, ereignete sich der Diebstahl in einem Schnellrestaurant in der Erlanger Innenstadt: Demnach verwickelte eine Frau eine 14-Jährige in ein Gespräch und gab sich als Wahrsagerin aus. Sie erzählte dem Mädchen, dass "großes Unglück" über ihre Familie kommen werde. Sie sehe das kommen. Dies könne nur durch die Übergabe eines "wertvollen Details" verhindert werden. Die 14-Jährige gab der Frau daraufhin eine Goldkette, die von ihrer Großmutter stammt.

Wahrsagerin in Erlangen unterwegs: Mädchen (14) fällt auf fiese Masche rein

Die Dame wickelte die Kette anschließend in eine Serviette ein und knotete dieses mit dem T-Shirt des Mädchens zu. Laut Polizei sagte die Frau, dass das Mädchen die Serviette erst am nächsten Tag öffenen dürfe - sonst werde das "Unheil von ihrer Familie" nicht abgehalten.

Als die 14-Jährige die Serviette am nächsten Tag öffnete, bemerkte sie, dass darin lediglich ein wertloser Ring und nicht die teure Goldkette lag. Die Schülerin meldete sich umgehend bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Frau (37) ist Wiederholungstäterin

Bei den Ermittlungen half den Beamten vor allem die gute Personenbeschreibung der 14-Jährigen. Beispielsweise waren ihr ein kleines Muttermal an der Nase sowie zwei Goldzähne an der "Wahrsagerin" aufgefallen.

Die Ermittler stießen daraufhin auf eine 37-Jährige, die in Nürnberg wohnhaft sein soll. Eine Überprüfung der Polizei ergab jedoch, dass sie das nicht mehr ist. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Ob die 14-Jährige die Kette wieder bekommt, ist laut den Behörden unklar.

