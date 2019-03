Ein 24-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitag im Erlangener Stadtgebiet schwer verletzt: Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte eine Autofahrerin den Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen und frontal erfasst. Bei einem vergleichbaren Unfall, der sich am Samstag in Rosenheim ereignete, starb ein Motorradfahrer.

Zum dem schweren Unfall in Erlangen kam es am Freitagmittag in der Baiersdorfer Straße. Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr die Baiersdorfer Straße in stadtauswärts. An einer Ampel wollte sie nach links zur Autobahnauffahrt Erlangen-Nord in Fahrtrichtung Bamberg abbiegen, übersah hierbei jedoch einen 24-jährigen Rollerfahrer, der Vorfahrt hatte.

Roller frontal erfasst und völlig zerstört

Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen und musste stationär im Klinikum aufgenommen werden. Die Autofahrerin verblieb unverletzt.

Der Roller wurde total zerstört, am Auto wurde die Fahrzeugfront eingedellt. Der Sachschaden wird auf 3800 Euro geschätzt. Die Baiersdorfer Straße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.