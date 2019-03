Feuerwehr befreit Spatzen in misslicher Lage in Erlangen: Im mittelfränkischen Erlangen hat die örtliche Feuerwehr hat am Sonntag (24. März 2019) zwei Spatzen gerettet. Die Rettungskräfte wurden in den Mittagsstunden alarmiert.

Die Feuerwehrleute hoben den Gullideckel an und retteten die zwei Vögel. Laut Feuerwehr versammelten sich zahlreiche Erlanger rund um den Feuerwehreinsatz. Spontan gab es Applaus für die Rettungsaktion. Auch auf Facebook bedankten sich die User:

Andrea Fischer kommentierte beispielsweise: "danke für die Retter, wie um himmelswillen sind die da rein gekommen".

