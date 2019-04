In den frühen Sonntagmorgenstunden, 21. April 2019, ist ein Mann in der Erlanger Innenstadt von bislang Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Messerattacke in Erlangen: 26-Jähriger gerät mit Unbekannten in Streit

Laut Polizei Mittelfranken war der 26-Jährige gegen 5 Uhr in der Erlanger Innenstadt unterwegs. Aus noch nicht bekanntem Grund geriet er mit zwei anderen Männern in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich zu dem Eingangsbereich einer Gaststätte in der Paulistraße. Dort wurde der 26-Jährige von einem der Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die unbekannten Männer flüchteten daraufhin unerkannt.

Der 26-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, erlitt jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Personen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

