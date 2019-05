Erlangen vor 4 Stunden

Widerstand

Mann will Polizist ins Bein beißen - Festnahme in Erlangen

Ein Mann wollte einen Polizisten am Samstag in sein Bein beißen. Zuvor klopften die Beamten wegen Ruhestörung an der Tür des Angreifers. Und fanden nicht erlaubte Substanzen.