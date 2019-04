Erlangen/Bayern: Mann (38) zieht Freundin an den Haaren durch die Stadt

Am frühen Abend des Ostermontags hat es gegen 18:30 Uhr einen Streit in Erlangen gegeben. Das vermeldet die Polizei. Dabei zog ein 38-jähriger Mann seine Partnerin derart heftig an den Haaren, so dass Passanten die Polizei verständigten.

Mann zog Partnerin an den Haaren durch Erlangen

Die 52-jährige Frau wollte jedoch nicht verletzt sein; auch bestritt sie gegenüber den Beamten einen Streit. Der 38-Jährige war nach Feststellungen der eingesetzten Beamten mit knapp 3,9 Promille erheblich alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Lesen Sie auch auf inFranken.de:Vier Brände halten Feuerwehr in Atem - es drohen weitere Waldbrände