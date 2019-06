Am elften Tag der Erlanger Bergkirchweih 2019 ist es zu Randalen am Sonntagabend (16. Juni 2019) gekommen. Im Bereich der Loewenichstraße waren gegen 22 Uhr mehrere Sanitätsfahrzeuge abgestellt, die die Durchfahrt in Richtung der Bismarckstraße blockierten.

Wie die örtliche Polizei mitteilt, versuchte ein 18-jähriger Autofahrer dennoch in Richtung der Bismarckstraße zu fahren. Warnungen und Anweisungen der Polizisten ignorierte er und fuhr absichtlich gegen eines der Rettungsfahrzeuge: Er wollte den Sanitätswagen mit seinem Auto zur Seite schieben. Laut Polizei wurde der Einsatzwagen "nicht unerheblich beschädigt."

Bergkirchweih: Fahranfänger fährt mutwillig gegen Einsatzfahrzeug

Die Beamten stoppten den Randalierer schließlich und forderten ihn auf, aus seinem Auto zu steigen: Der 18-Jährige verhielt sich dabei sehr aggressiv und weigerte sich auszusteigen. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein und holte ihn unter Zwang aus dem Auto. Dabei wurde auch sein Sicherheitsgurt durchgeschnitten. Der 18-Jährige Nürnberger wurde mit auf die Wache genommen, wo eine Blutentnahme mittels Gewalt durchgeführt werden musste. Später wurde er in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde er durch Polizeibeamte bewacht.

In Klinik eingewiesen: Mann (18) stand wohl unter Drogen

Zwischenzeitliche Untersuchungen ergaben, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde schließlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, da er fremdgefährdendes Verhalten aufwies. Die Polizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen: Widerstand gegen Polizeibeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs werden ihm vorgeworfen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.