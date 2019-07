Kind in Erlanger Schwimmbad unsittlich berührt: Ein 32-Jähriger belästigte laut Polizeimeldung am Samstagmittag, 6. Juli 2019, in einem Erlanger Schwimmbad ein Kind. Polizeibeamte nahmen den Mann vor Ort fest.

Junge wird unsittlich berührt und vertraut sich dem Bademeister an

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Junge gegen 13 Uhr im Bereich des Nichtschwimmerbeckens eines Freibades in der Hartmannstraße in Erlangen, als er vom Beschuldigten unsittlich berührt wurde. Der Junge vertraute sich dem Bademeister an, welcher die Polizei verständigte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm den Mann vorläufig fest und verbrachte ihn zur Dienststelle. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ein.

Am Wochenende zuvor ist ein Mädchen (15) in einem fränkischem Schwimmbad sexuell belästigt worden. Zeugen werden gesucht.