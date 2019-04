Überfall in Erlangen: Im mittelfränkischen Erlangen wurde am Samstagabend (13. April 2019) ein 16-Jähriger auf dem Nachhauseweg überfallen. Mehrere Unbekannte überraschten ihn als er im Stadtteil Büchenbach gegen 23 Uhr "am Europakanal" aus dem Bus ausstieg. Zwei der unbekannten Männer attackierten ihn umgehend. Wie die Polizei berichtet, beleidigten und bespuckten sie ihn. Anschließend traten sie ihn zu Boden und raubten ihm seinen Geldbeutel.

Erlangen: Überfall am Samstagabend - wer hat etwas bemerkt?

Die Täter ergriffen mit der Geldbörse in der Hand die Flucht. Der junge Mann ging zur Polizei und erzählte vom Vorfall: Auf der Polizeistation klagte der 16-Jährige über starke Kopfschmerzen. Deshalb wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

Die Polizei Mittelfranken bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenhinweise werden unter 0911 2112-3333 entgegen genommen.

