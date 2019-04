Eine Hundehalterin hat ihren Rhodesian Ridgeback an einem Parkplatz zwischen Baiersdorf und Röttenbach von der Leine gelassen. Dabei entdeckte er ein Reh, dass er so schwer verletzte, dass die Polizei das Tier erschießen musste.

Hund stöberte bei Baiersdorf im Gebüsch eines Parkplatzes

Der Hund stöberte in einem angrenzenden Buschwerk ein Reh auf und verfolgte das flüchtende Tier über mehrere hundert Meter, bis er sich an den Vorderläufen verbiss. Obwohl die Hundehalterin sofort einschritt, wurde das Reh so schwer verletzt, dass es von der hinzugerufenen Polizeistreife erschossen werden musste. Das vermeldet die Polizei.

Die Frau muss sich nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Falls der Jagdwilderei verantworten.

Im Stadtgebiet Baiersdorf besteht Leinenpflicht für Hunde ab einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern.

Grundsätzlich dürfen Hunde in Jagdrevieren nur dann unangeleint laufen, wenn sie sich im Einwirkungsbereich des Hundeführers befinden und dieser auch tatsächlich auf sie einwirken kann. Bei Verstößen wird der verantwortliche Hundehalter gegenüber dem Jagdausübungsberechtigten schadensersatzpflichtig informiert die Polizei.

