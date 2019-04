Erlangen vor 1 Stunde

Fundstück

Erlangen/Bayern: Herrenloser Tresor gefunden - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Tresors in Erlangen. Ein Fußgänger hatte diesen am Sonntag (14.04. 2019) in der Kurt-Schumacher-Straße gefunden. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.