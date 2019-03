Erlangen: Aufwertung der Freizeitanlage durch Sitz- und Grillmöglichkeiten

Die Freizeitanlage im nördlichen Bereich der Wöhrmühlinsel soll schrittweise aufgewertet werden. Das hat der Kultur- und Freizeitausschuss am Mittwoch beschlossen. So soll das Grillen auf der Fläche auch offiziell erlaubt sein. Deshalb werden Grills fest installiert und weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen. In einem Aktivbereich sollen Motorik- und Bewegungs-elemente installiert und Möglichkeiten für Ballspiele wie z. B. Federball geschaffen werden. Im Zentrum der Anlage soll auch weiterhin der Wiesenbereich Platz für individuelle Aktivitäten und Entspannung bieten. Außerdem sind ein Trinkwasserspender und eine punktuelle, atmosphärische Beleuchtung vorgesehen. Diese konkreten Maßnahmen zur Aufwertung, können noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Auf dem Gelände sollen auch Kulturveranstaltungen stattfinden können. Die geplanten Bereiche und Einbauten werden so angeordnet, dass Kulturveranstaltungen nicht behindert werden. An vier verschiedenen Stellen sind Stroman-schlüsse vorgesehen, ferner kann für Veranstaltungen auch ein Wasseranschluss genutzt werden. Die ursprüngliche Planung, auf der Freizeitanlage Wöhrmühle einen Kultur-Biergarten zu schaffen, wird hingegen aus baurechtlichen Gründen nicht weiterverfolgt.

In den vergangenen Jahren wurde die Freizeitanlage auf der Wöhrmühlinsel kontinuierlich weiterentwickelt. Nachdem bereits vor einigen Jahren Sitzmöglichkeiten auf dem Gelände geschaffen wurden, wurde 2018 mit der neuen Bucht ein Zugang zur Regnitz eingerichtet. Sobald der Rasen angewachsen ist, ist dieser Bereich zugänglich.

28.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen