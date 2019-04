Erlangen: Auf dem ?Berg? müssen aus Sicherheitsgründen Bäume fallen

Im Vorfeld der Bergkirchweih müssen ab Anfang der kommenden Woche kurzfristig 25 Bäume im Bereich des Entla`s Keller sowie an der Berg- und der Rathsberger Straße, am Erichkeller und am Schützenweg gefällt werden. Auch drei Fällungen im Alteichen-Hainbestand an der Ebrardstraße sind notwendig. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bei einem Vor-Ort-Termin am Montag, 15. April, um 11.00 Uhr (T-Kreuzung, Bergstraße) informieren das Sachverständigenbüro und die Fachleute der Abteilung Stadtgrün ausführlich.

Die Fällungen sind aus Sicherheitsgründen noch vor Beginn des Festbetriebes notwendig. Sogenannte Zugversuche haben ergeben, dass die Haltefähigkeit der Wurzeln stark nachgelassen hat. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, bei einem Unwetter könnten die Bäume umstürzen.

In einem Gutachten zur Baumsicherheit am Bergkirchweihgelände aus 2016 wurden für 2018 Nachuntersuchungen festgelegt. Sie fanden im Herbst durch ein Sachverständigenbüro statt. Dabei ergaben sich erhebliche Zweifel bei der Stand- und Bruchfestigkeit von insgesamt 48 Bäumen. Ein weiteres Sachverständigenbüro führte deshalb Zugversuche durch, die einen Sturm simulieren. Bei 28 Bäumen ergaben sie die Notwendigkeit einer raschen Fällung.

Die Ursachen für den schlechten Zustand der Bäume sind vielschichtig: Sie liegen in der Bo-denverdichtung auf dem Gelände, dem Nährstoffmangel aufgrund magerer Bodenstrukturen, dem Wassermangel wegen der zunehmend trockenen Jahresverläufe, aber auch in der hohen Belastung durch Veranstaltungen und massiven Publikumsverkehr und durch das Eindringen schädlicher

Stoffe wie Öl, Fett oder Urin. Obwohl diese Ursachen offensichtlich sind, haben die Bäume, sowohl nach Einschätzung der Stadt als auch für den Gutachter ? völlig überraschend ? in den vergangenen Jahren massiv abgebaut. Die Schäden, die zum Verlust der Standsicherheit führen, waren mit den gängigen Kontrollverfahren nicht ersichtlich. Erst mit den durchgeführten Zugversuchen konnten sie erkannt werden.

Bei den am Montag, 15. April, beginnenden Fällarbeiten werden die Baumkronen entfernt, der Baumtorso bleibt jeweils bestehen. Im Herbst findet die vorher schon geplante Ersatzpflanzung statt. Eine Komplettentfernung vor der diesjährigen Bergkirchweih wäre zeitlich nicht mehr realisierbar gewesen. Ein Biologe begleitet die Arbeiten, um möglicherweise nötige Umsiedlungen von Tieren sofort durchführen zu können.

12.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen