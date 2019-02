Erlangen vor 1 Stunde

Suche nach Einbrecher in Erlangen

Erlangen: Anwohner beobachtet Einbruch in Schule - Polizei rückt mit Hubschrauber ein

"Das ganz große Besteck" hatte die Polizei in Erlangen aufgefahren: Eine Anwohnerin rief am Abend den Notruf, weil sie einen Einbruch in eine Schule beobachtete.