Erlangen: Ampelanlage Gebbert-/Breslauer Straße ausgefallen

Die Ampelanlage an der Kreuzung Gebbert-/Breslauer Straße ist am Donnerstag, 7. März, aufgrund eines technischen Defekts komplett ausgefallen. Wie das städtische Tiefbauamt mitteilt, war eine kurzfristige Schadensbehebung und Entstörung nicht mehr möglich. Das Steuergerät muss komplett erneuert werden, in der Folge kann die Anlage bis dahin nicht wieder in Betrieb genommen werden. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden verschiedene Maßnahmen wie z.B. eine Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h) vorgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Ampeln bis Freitag, 22. März, wieder in Betrieb genommen werden können.

08.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen