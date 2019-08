Erlangen: After-Work-Rundgang mit Gebärdensprachdolmetscher

Das Stadtmuseum lädt am Donnerstag, 22. August, um 19:00 Uhr zu einer Abendführung durch die Ausstellung ?BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung? ein. Beginnend mit Zahlen, Fakten, Vorurteilen und Fettnäpfchen geht es weiter mit einem Blick in die Vergangenheit und dem Umgang mit behinderten Menschen vom Mittelalter bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Ein großer Bereich widmet sich gegenwärtigen Lebenswelten und lässt Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu Wort kommen. Interaktive und taktile Stationen sowie mediale Inszenierungen bieten die Möglichkeit, sich mit dem komplexen Thema Behinderung spielerisch auseinanderzusetzen. Zur Einstimmung gibt es bereits ab 18.30 Uhr einen kleinen Sektumtrunk. Die Führung findet in Begleitung eines Gebärdensprachdolmetschers statt.

19.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen