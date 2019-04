Erlangen: ADFC-Fahrradklimatest: Platz 2 für Erlangen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat im Herbst vergangenen Jahres eine Online-Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit der Kommunen im Bundesgebiet durchgeführt. Am Dienstag wurde das Ergebnis verkündet: Unter den 41 Städten der Größenordnung von 100.000 bis 200.000 Einwohner erreichte Erlangen den zweiten Rang und gehört damit mit einer Gesamtwertung von 3,4 zu den fahrradfreundlichsten Städten in Deutschland. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, die die Urkunde in Berlin entgegennahm, freute sich über diese Platzierung: ?Ich freue mich, dass wir in der Riege der Spitzenreiter sind, jedoch haben wir in Erlangen noch viel zu tun, um den Fahrradverkehr auch weiterhin in seiner Bedeutung für Klimaschutz und Gesundheit auszubauen.? Als besondere Stärken wurden in der Bewertung die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums und generationenübergreifende Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel bewertet. Wie in anderen Städten derselben Größenordnung wurden fehlende Fahrradmitnahmemöglichkeiten im Öffentlichen Nahverkehr bemängelt. Als Problemthemen wurden zudem Fahrraddiebstähle und fehlende Falschparkerkontrollen auf Radwegen benannt. ?Dass wir im Vergleich mit anderen Städten wieder so gut abschneiden, freut uns. Das Ergebnis ist für uns aber zugleich Ansporn, den Radverkehr weiter intensiv zu fördern?, richtete Oberbürgermeister Florian Janik den Blick in die Zukunft.

Das Ergebnis kann im Internet unter www.fahrradklima-test.de heruntergeladen werden.

10.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen