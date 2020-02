Mann entblößt sich vor junger Frau - mit ihrer Reaktion schlägt sie den Täter in die Flucht: Das Polizeipräsidium aus Mittelfranken braucht die Mithilfe der Bevölkerung: Am Mittwochabend wurde eine 24 Jahre alte Frau von einem Exhibitionist belästigt. Er trat ihr "in schwamverletzender Weise gegenüber".

Erlangen: Exhibitionist tritt junger Frau gegenüber

Gegen 22.45 Uhr war die Frau (24) im mittelfränkischen Erlangen auf dem Weg zu ihrem Auto. Der Weg führte sie vom Bahnhof zum Großparkplatz. Im Bereich des "Parkplatzes 3" trat ihr der Exhibitionist gegenüber.

Die Frau begann zu schreien und schlug den Mann damit offenbar unmittelbar in die Flucht. Die sofort verständigte Polizei fahndete nach dem Täter - hatte bislang aber keinen Erfolg.

Jetzt bittet das Präsidium um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter: etwa 30 Jahre

Größe: etwa 170 Zentimeter

Statur: schlank

Kleidung: Parka und dunkle Wollmütze

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Auftritt des Exhibitionisten aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 melden.