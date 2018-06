Erlangen: 22-Jähriger aus Forchheim bedrängt Ex-Freundin und will Polizisten Kopfstoß verpassen

Mehrere Streifenfahrzeuge waren nötig, um einen 22-jährigen Mann in Erlangen Mittwochnacht gegen 23 Uhr in der Schönfeldstraße mehrere zur Vernunft zu bringen. Der junge Mann erschien im Vorfeld mehrfach unerwünscht bei seiner Ex-Freundin an der Wohnungstür.Die Beamten erteilten dem unerwünschten Gast zunächst einen Platzverweis . Als der 22-Jährige erneut bei seiner ehemaligen Freundin aufkreuzte, wurde er in Gewahrsam genommen. Als die Polizisten den jungen Mann zur Polizeiwache fahren wollten, geriet dieser völlig in Rage. Unter anderem versuchte er mit einem Kopfstoß einen Polizeibeamten zu verletzten. Der Beamte konnte der tätlichen Attacke ausweichen.Zu guter Letzt beleidigte der Randalierer mehrere Polizisten verbal. Der aus Forchheim stammende Mann musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Der Täter hatte ordentlich getrunken - Ein Alkoholtest bescheinigte einen Wert von knapp 2,6 Promille. Das Fehlverhalten hat nun strafrechtliche Konsequenzen. Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen die Polizisten und Beamtenbeleidigung wurden eingeleitet.